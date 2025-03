Salvo D'Acquisto Venerabile: tutto l'orgoglio dell'ANC Giovinazzo

Il Dicastero delle cause dei Santi ha promulgato il decreto firmato da Papa Francesco che riconosce quale «venerabile», il Vice Brigadiere dei Carabinieri che il 23 settembre 1943 si sacrificò per salvare 22 cittadini innocenti, offrendosi volontario alla fucilazione nazista.La localerappresentata dal presidenteesprime profonda gioia per questa decisione del Santo Padre che riconosce l'offerta della vita del Servo di Dio Vice Brigadiere Salvo D'Acquisto, Medaglia d'Oro al Valor Militare, elevandolo al titolo di "Venerabile": «Salvo D'Acquisto - ha commentato lo stesso Barbolla - è un esempio luminoso di coraggio e amore per il prossimo: un modello di riferimento per tutti i Carabinieri e per le future generazioni».Il nome diè ormai inciso nella storia dell'Istituzione e nel cuore degli italiani, oltre che nel cuore di tutti gli uomini e le donne dell'Arma che ogni giorno, con lo stesso spirito, operano per la sicurezza e la giustizia.È ancora vivo il ricordo nei giovinazzesi della cerimonia solenne tenutasi il giornoper l'intitolazione die della benedizione della stele all'interno dell'area mercatale, alla memoria dell'eroe nazionale la cui storia ancora oggi fa commuovere ed emozionare.«Evento reso possibile - rimarcano ancora dall'associazione di piazza Vittorio Emanuele II - dopo tanti sforzi organizzativi da parte della ANC di Giovinazzo presieduta da Barbolla, che ha condiviso sin da subito l'input di un nostro concittadino anch'egli appartenente all'Arma, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, all'epoca guidata da Tommaso Depalma, e con la preziosa collaborazione dell'assessore Gaetano Depalo, del Maresciallo Maggiore Ruggero Filannino, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Giovinazzo e del Capitano Francesco Iodice, all'epoca comandante della Compagnia Carabinieri di Molfetta».«Siamo orgogliosi di aver reso lustro alla città di Giovinazzo - ha spiegato infine Barbolla - con l'intitolazione di un'area urbana all'Arma dei Carabinieri, rappresentata dal suo eroe Salvo D'Acquisto, i cui valori siano di insegnamento a tutti, giovani e meno giovani, primo su tutti il valore fondamentale della legalità, del rispetto della vita e delle norme che regolano il nostro impegno quotidiano».