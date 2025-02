Terzo incontro per la Scuola di Formazione comunale all'Impegno Politico

Terzo incontro dellaorganizzata dal Comune di Giovinazzo e dall'Assessorato alle Politiche Giovanili, guidato daNatalie Marzella, in collaborazione con l'APS Laboratorio per la Sussidiarietà - LABSUS.L'appuntamento è per venerdì prossimo, venerdì 28 febbraio, alle ore 17.30, sempre alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo (piazza Sant'Agostino).Guidati dadi 'NeXt - Nuova Economia Per Tutti', verranno esplorati gli strumenti per misurare l'impatto alla luce della sostenibilità integrale e il peso della partecipazione da parte della comunità.Le iscrizioni sono gratuite e aperte, basta collegarsi al seguente link https://forms.gle/CPGqotDAgZJcF2ki6 . È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione e il riconoscimento di crediti per gli studenti liceali.