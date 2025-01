Parte la Scuola comunale di Formazione all'Impegno Politico: il calendario

Dopo la presentazione della settimana scorsa, entra nel vivo laorganizzata dal Comune di Giovinazzo in partnership con Labsus- Laboratorio per la Sussidiarietà.Il primo incontro si terrà venerdì prossimo, 24 gennaio, alle ore 17.30, alla Cittadella della Cultura (piazza Sant'Agostino). Per partecipare è obbligatorio iscriversi cliccando sul linkhttps: //forms.gle/CPGqotDAgZJcF2ki6 Si tratta di un percorso assolutamente gratuito, costituito da cinque incontri, rivolto ai giovani che desiderano cimentarsi con la politica e conoscere e fare pratica degli strumenti necessari per essere cittadini attivi e partecipi alla vita pubblica della città.L'incontro di venerdì 24, dalle 17.30 alle 19.00, sul tema ' Le radici dell'impegno culturale e politico. Perché partecipare?' sarà tenuto daElvira Zaccagnino, direttrice della casa editrice ' La Meridiana'.Di seguito il calendario degli altri incontri e i relatori:, sempre dalle 17.30 alle 19.00, l'incontro verterà su ' Gli strumenti e i processi'. Come partecipare'. IntervienePiero D'Argento, esperto di formazione e collaboratore della Banca Mondiale ( World Bank) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;sempre alla stessa ora, l'argomento sarà ' Gli strumenti per misurare l'impatto. Quanto conta partecipare?'.Relatore Luca Raffaele, Direttore Generale di NeXt Nuova Economia per Tutti e CEO & Founder di Gioosto.com;, sempre alla stessa ora, ci sarà il laboratorio su ' Gli strumenti di amministrazione condivisa' a cura diPasquale Bonasora e Damiano Maggio, rispettivamente Presidente di Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà e collaboratore di Labsus., giorno di chiusura degli incontri, si terrà il laboratorio su ' Elaborazione di proposte per l'Amministrazione comunale di Giovinazzo' sempre a cura di Pasquale Bonasora e Damiano Maggio.