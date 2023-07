Tanti i fedeli per la processione del Sacro Cuore di Gesù (FOTO)

31 foto Sacro Cuore di Gesù - processione 3 luglio 2023 Gianluca Battista

Giovinazzo ha festeggiato ieri sera, domenica 2 luglio, ilIl culmine dei festeggiamenti, organizzati dall, guidata dal volitivo presidente Jsono culminati con la processione esterna per le vie di Giovinazzo, apertasi all'imbrunire. Il corteo processionale è stato animato dagli iscritti e dalle iscritte all'associazione del Sacro Cuore, nonché dalla Bassa Musica "L'Armonia Molfettese" e dall'Orchestra di Fiati della scuola di musica "Filippo Cortese".Presenti, in alta uniforme, rappresentanti del corpo della Polizia di Stato, nonché le Guardie d'Onore al Sacro Cuore di Gesù di Molfetta, a sancire l'unione di due comunità.Poi i passaggi significativi della sacra effigie nel quartiere Sant'Agostino, dove la festa è particolarmente sentita, in piazza Vittorio Emanuele II, su via Cappuccini, per poi rientrare, accolta da fuochi pirici, intorno alle 22.00.Prima del commiato, il canto del Te Deum e la preghiera di don Cesare Pisani, accompagnato da padre Pasquale Rago, a rammentare ancora una volta l'amore di Cristo per noi uomini ed il legame strettissimo tra i giovinazzesi e questa solennità.Stasera, 3 luglio, in località Trincea, a partire dalle ore 21.30 ci saranno i fuochi pirotecnici a conclusione della festa.Noi vi abbiamo raccontato questa festa attraverso le nostre foto e i nostri video di cui vi riproponiamo i link: