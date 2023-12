Stelle di Natale e Sogni di Cioccolato: banchetti AIL in piazza anche a Giovinazzo

Torna in questo lungo ponte dell'Immacolata l'appuntamento annuale con le(Associazione Italiana lotta Leucemie, Linfomi e Mieloma).A Giovinazzo si rinnoverà pertanto l'impegno del gruppo locale, cheallestirà il banchetto per la vendita in piazza Vittorio Emanuele II, aperto«Era il 1989 - raccontano dall'AIL - quando, grazie all'intuizione della Presidente di AIL di Reggio Calabria, furono vendute le prime 500 Stelle di Natale per acquistare dei macchinari necessari all'ematologia locale. L'idea fu riconosciuta e apprezzata e quattro anni più tardi scesero in piazza anche le altre Sezioni AIL. Oggi grazie alle nostre buone stelle, con un contributo minimo di 13 euro potrai finanziare la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti ematologici in tutto il Paese. In molti stand troverai anche i Sogni di Cioccolato AIL, una stella di cioccolato da 350 grammi, disponibili con una donazione minima di 13 euro».