Stasera torna il Consiglio comunale di Giovinazzo: 5 punti all'ordine del giorno

Torna a riunirsi questa sera, 28 luglio, il Consiglio comunale di Giovinazzo, convocato in presenza dal presidente Alfonso Arbore alle ore 17.30.La massima assise cittadina si occuperà di cinque punti all'ordine del giorno. Il primo concerne la modifica al Regolamento del Centro Comunale di Raccolta, nato da qualche mese in un'area non lontana da Cola Olidda.Al punto 2 vi sarà la discussione sul prelevamento dal fondo di riserva con comunicazione al riguardo. Al terzo punto forse uno degli argomenti che si presta maggiormente ad un dibattito serrato, ovvero l'aggiornamento del Piano triennale delle opere pubbliche.Quarto punto dedicato al riconoscimento dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alcuni affacci sul lungomare Marina Italiana e infine si discuterà di una variazione di assestamento generale a salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2021.In apertura di seduta saranno conferite dal presidente Arbore benemerenze a cittadini ed associazioni locali distintisi in svariati campi.