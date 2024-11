Bilancio e diritto allo studio: torna il Consiglio comunale di Giovinazzo

È stato convocato in seduta straordinaria peralle ore 19.00, nell'Aula consiliare di Palazzo di Città, il Consiglio comunale di Giovinazzo.I punti in discussione allsono i seguenti:1. Variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 175, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000);2. Comunicazione prelevamento del fondo di riserva del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024. Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 31.10.2024 (art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000).3. Approvazione programma comunale degli interventi per il Diritto allo Studio. Annualità 2025;4. Sentenza Giudice di Pace di Bari n. 1446/2024. X.X. c/ Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;5. Approvazione del nuovo "Regolamento per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) per autovetture fino a 9 posti".