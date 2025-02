Il Consiglio comunale di Giovinazzo approva il Piano per l'Energia Sostenibile ed il Clima

Il Consiglio comunale di Giovinazzo ha approvato ad unanimità ilDa tempo il Comune è impegnato a promuovere una politica di sviluppo del territorio ecosostenibile. Infatti, nel 2022, con una delibera del Consiglio comunale, Giovinazzo aveva già aderito al nuovoil cui intento era quello di impegnarsi a ridurre le emissioni di anidride carbonica almeno del 55% entro il 2030 e ad aumentare l'efficienza energetica attraverso l'uso delle fonti rinnovabili.Al contempo, i sindaci firmatari del Patto, si impegnavano ad approvare, entro due anni dalla sottoscrizione, un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che costituisce il fulcro delle politiche di transizione energetica e climatica dell'Ente Locale. E da ieri il Piano di Giovinazzo, redatto dopo una procedura di evidenza pubblica dall'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile ( AESS) di Modena, è realtà.«Siamo molto contenti di aver approvato questo importante strumento che ci consente di avere una strategia unitaria per la riduzione di emissioni, per implementare il nostro verde pubblico e per la riduzione dei consumi - spiega il sindaco Michele Sollecito -. Siamo contenti perché questo Piano fa parte di una strategia che vede impegnati i sindaci in prima linea e si collega anche al viaggio organizzato un anno fa a Bruxelles con tutti i sindaci pugliesi dove ci siamo potuti confrontare con tutti i colleghi sindaci d'Europa. Adesso pian piano, un passo dopo l'altro, con il verde e con la riduzione dei consumi energetici, ma anche con la mobilità sostenibile, cercheremo di dare seguito a questa strategia approvata all'unanimità dal nostro Consiglio comunale».