Consiglio comunale, stasera si discute di danni a Levante e rifiuti

Torna a riunirsi stasera, venerdì 7 marzo, a Palazzo di Città, in seduta straordinaria di 1^ convocazione, il Consiglio comunale di Giovinazzo, convocato dal presidente Francesco Cervone per le 19.00.In Aula "Luciano Pignatelli" sarà discusso il seguente Ordine del Giorno:1. Risposta a interrogazione sulla messa in sicurezza del molo di Levante a seguito delle recenti mareggiate, presentata dal Consigliere Filippo Cortese in data 31.01.2025 (prot. 2813/2025);2. Gara d'appalto per la raccolta dei rifiuti e l'igiene urbana: discussione.In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il sindaco Michele Sollecito ha già annunciato didella societàe la soppressione del servizio porta a porta. Le motivazioni della contrarietà saranno illustrate e discusse nel corso della seduta del Consiglio comunale.Con cortese richiesta di pubblicazione e diffusione