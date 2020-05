Stasera l'incontro in diretta streaming tra Comune ed ARAC Giovinazzo

Nuovo importante incontro questa sera, 4 maggio, a partire dalle ore 19.00, tra l'Amministrazione comunale e i rappresentanti delll'associazione che mette insieme ristoratori, albergatori e commercianti locali.Operatori che cercano di riprendere le loro attività in tutta sicurezza e che rappresentano l'ossatura di un'economia cittadina legata al turismo, alla ricettività e che sono vitali per alcuni servizi che offrono anche alla popolazione giovinazzese.Già nell'incontro avuto in una nostra diretta il 27 aprile scorsa, sia il Sindaco,sia il presidente dell'ARAC, Luca Barbone, avevano palesato l'intenzione di proseguire sulla strada della collaborazione in un periodo storico di grande difficoltà per diversi settori della nostra economia.Sul tavolo del confronto di questa sera anche le idee sul come provare ad immaginare una stagione estiva ormai alle porte, dovendo convivere ancora con il maledetto virus. Distanziamento sociale, dispositivi individuali di sicurezza e nuovi obblighi di legge si scontrano in taluni casi con le esigenze degli esercenti del settore ristorazione, che chiedono ad esempio di poter(argomento portato avanti anche dalle opposizioni cittadine e da settori della maggioranza), con un eventuale allargamento degli spazi pedonali per poter disporre tavolini all'aperto secondo le nuove norme. L'Amministrazione ci starebbe già pensando.Quanto al settore dell'accoglienza, novità importanti si spera arrivino dal Governo centrale per alberghi e b&b in tema di sanificazione degli ambienti. Si tratta, forse, con le agenzie di viaggio, del settore maggiormente colpito dalla crisi, con centinaia di disdette in mesi già chiave.Di tutto questo si discuterà in serata a Palazzo di Città. Le premesse sono buone, per una collaborazione tra amministratori ed ARAC proficua e che porti ad un nuovo, lento ma costante, inizio.Diretta sulle pagine comunali social e sul canale YouTube così come accade per i Consigli, ripresa anche sulla nostra pagina GiovinazzoViva.