Stasera il tributo di Angelo Volpicella ai Queen in piazzale Aeronautica Militare

CHI È ANGELO VOLPICELLA

Si terrà questa sera, 6 agosto, in piazzale Aeronautica Militare a Giovinazzo, ilil tributo diad uno dei gruppi pop-rock più iconici della storia della musica leggera e ad altri grandissimi cantanti.Con lui, a condurre il pubblico in un percorso tra i grandi successi della band, ci saràspeaker radiofonica e conduttrice televisiva. L'evento è inserito nel cartellone dell'Estate Giovinazzese varato dall'Assessorato alla Cultura e Turismo guidato da Cristina Piscitelli. Il concerto-spettacolo è ad ingresso libero, ma terrà conto di tutte le normative anti-Covid. Si inizia alle 21.00.Angelo Volpicella, in arte VAngel, è nato a Secaucus contea del New Jersey, negli Stati Uniti, il 25 giugno 1977.La sua adolescenza è trascorsa a Hoboken (N.J.), cittadina celebre per aver dato i natali e dove è vissuto un mostro sacro della musica del '900 quale Frank Sinatra.Angelo si è poi trasferito in Italia, dove avevano radici i genitori ed ha studiato per 5 anni jazz nella scuola Il Pentagramma.E dai 16 anni ha iniziato a coltivare una grande passione col motto: «Lavora su ciò che ti appassiona e smetterai di lavorare».Con la maggiore età, Angelo Volpicella ha varcato i confini nazionali, divenendo quel cittadino del mondo che sognava di essere subito dopo essersi diplomato. Ed in tante nazioni ha portato il suo estro in spettacoli e concerti che gli sono valsi una buona fetta di notorietà.Il suo repertorio, quasi tutto in inglese, è il frutto dell'amore per la terra natìa, che non ha mai dimenticato.Attualmente vive in Spagna, a Lanzarote, nelle Isole Canarie, dove si è fermato da oltre 10 anni. «Proprio qui ho trovato il mio equilibrio di vita - confida nella sua biografia - e una grande quantità di lavoro come cantante, ma da quando ci siamo imbattuti nel Coronavirus il mondo si é fermato e tutto è cambiato. Ho cercato di vedere il lato positivo - ha quindi evidenziato - e usato il tempo a disposizione per comporre inediti e mettermi in gioco nel mondo delle produzioni. Così, basato sulla realtà in cui stiamo vivendo, è nato il mio primo single che uscirà a breve dal titolo "Solve the bill"».