Stanotte nuova disinfestazione adulticida contro mosche e zanzare

Stanotte avrà luogo una nuova disinfestazione adulticida contro mosche e zanzare prevista dal Comune di Giovinazzo.Le operazioni partiranno alle 23.00 e si protrarranno per tutta la notte, salvo avverse condizioni meteo. Le raccomandazioni dell'Ente comunale restano le medesime: non esporre panni o alimenti su balconi e finestre, evitare di far stazionare i propri animali domestici all'esterno durante la disinfestazione e non sostare per strada al passaggio degli operatori.