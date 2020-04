Stallone: «A Giovinazzo esercizi alimentari chiusi a Pasqua e Pasquetta e controlli serrati»

A dirlo con chiarezza, ieri sera, in diretta streaming con la nostra testata, l'Assessore alla Polizia Locale ed attività produttive,Niente spesa nei due giorni festivi, dunque, per evitare assembramenti in un periodo in cui in Puglia si inizia solo ad intravedere la luce in fondo ad un tunnel buio e lungo. L'emergenza sanitaria per il contagio da Covid-19 non è affatto al suo epilogo e bisognerà rimanere in casa soprattutto in questo inusuale ponte pasquale.ha altresì sottolineato l'importanza dei controlli posti in essere dallaed ha anticipato una decisione dell'Amministrazione comunale di serrare le fila in vista del Lunedì dell'Angelo.«A nessuno venga in mente di raggiungere la villetta o il podere nell'agro - ha detto - non lo permetteremo. Se usciranno dal territorio cittadino troveranno i nostri uomini e le nostre donne ed andranno incontro a sanzioni».Una posizione dura, ma ampiamente condivisa dai sindaci e dagli amministratori dell'Area Metropolitana di Bari, primo fra tuttial vertice ANCI (la rete è piena delle sue incurisioni), che stanno mostrando pugno di ferro ed inflessibilità in questa fase così delicata.Non uscite di casa, pertanto, festeggiate ampiamente con i vostri cari, ma evitate di incorrere in pesanti sanzioni per imprudenze che potrebbero costare molto più della semplice multa in termini di salute per voi e per chi vi sta accanto.