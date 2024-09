Tutti pazzi per la pizzella. Tutto pronto per la sagra in Villa Comunale a Giovinazzo

Attesa, molto attesa, perché è la sagra che più valorizza un prodotto veramente tipico giovinazzese. Torna questa sera, 29 settembre, la, regina di quelli da forno, amatissima ben oltre i confini comunali. Si tratta della terza edizione.Né una focaccia, né una pizza, la pizzella giovinazzese viene plasmata dalle sapienti mani di fornai locali, che si tramandano di generazione in generazione la ricetta, non senza qualche peculiarità.L'appuntamento è fissato alle 19.30 in Villa Comunale "Palombella", dove saranno esposte ed acquistabili le gustose forme. L'evento è stato organizzato dalla Pro Loco Giovinazzo APS in collaborazione con i panifici cittadini e con l'assessorato alle Attività Produttive. Venerdì 27 settembre due importanti panifici cittadini hanno tenuto laboratori sulla realizzazione della pizzella a beneficio di persone disabili.Sarà una festa e sarà bello ritrovarsi in uno dei luoghi simbolo di Giovinazzo. Non resta che dirvi: buon appetito!