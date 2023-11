Mercato settimanale Giovinazzo, a dicembre nuove aperture domenicali

Visto il successo riscontrato tra i cittadini e il gradimento dei venditori, il sindaco di Giovinazzo,su proposta dell'assessore alle Attività Produttive,ha emesso un'ordinanza con la quale dispone le aperture straordinarie del mercato settimanale nelle domeniche. In entrambe le giornate il mercato sarà aperto dalle ore 8.00 alle 14.00.«Le due aperture straordinarie del mercato settimanale consentiranno agli operatori commerciali di conseguire indubbi vantaggi e, al tempo stesso, permetteranno anche a chi in settimana lavora di poter andare al mercato in una giornata festiva - spiega l'assessore Arbore - Di qui la decisione, in vista anche delle festività natalizie, di aggiungere due date al consueto mercato settimanale certi di fare cosa gradita».