"Le avventure di Pinocchio" insegnano ancora valori intramontabili

Un tripudio di emozioni lunedì 3 giugno per gli alunni e le alunni ed i genitori del plesso della scuola dell'infanzia "Via Dante" dell'I.C. Bosco-Buonarroti di Giovinazzo, durante l'evento teatrale di fine anno.La rappresentazione, facente riferimento al progetto annuale incentrato sull' intramontabile storia di Carlo Collodi "Le avventure di Pinocchio", ha condotto bambini ed adulti alla riflessione su valori pregnanti come la verità, l'onestà, il coraggio e l'importanza di imparare dagli errori.La stessa, articolata in un percorso itinerante suddiviso in più quadri nelle diverse aule del plesso, è stata caratterizzata da musiche, dialoghi e semplici coreografie, sapientemente orchestrate dalle docenti ed interpretate dai piccoli alunni di 3, 4 e 5 anni.Nelle scenografie va ricercato il valore aggiunto dell'iniziativa, poiché la loro realizzazione ha visto gli alunni e le insegnanti impegnati in un'intensa attività laboratoriale durata tutto l'anno scolastico. Riscontri positivi per un'esperienza unica ed irripetibile, all'insegna di impegno ma anche di gioia, divertimento e creatività.Ancora una volta i bambini e le bambine hanno insegnato, stupito, emozionato.