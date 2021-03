Partono le vaccinazioni del personale degli Istituti Comprensivi di Giovinazzo

Sono iniziate dallo scorso lunedì le operazioni di vaccinazione contro il Sars CoV2 del personale scolastico di Molfetta e Giovinazzo.Come annunciato dal Sindaconel suo periodico bollettino rivolto agli amministrati, docenti, personale ATA e amministrativi saranno vaccinati all'interno dell'Istituto "Valente" di Molfetta.La calendarizzazione prevede per la giornata di domani, 4 marzo, la somministrazione della prima dose al personaleIl 7 marzo toccherà invece a quelli delMolto buona la percentuale di adesione anche per il personale dell'IIS "Vespucci" di Molfetta, diretto dal prof. Carmelo D'Aucelli, di cui fanno partecoordinati dalla prof.ssa Patrizia Petta. Non ci sono al momento certezze, ma i 146 docenti dovrebbero essere vaccinati, secondo quanto appreso dalla redazione, tra l'11 ed il 12 marzo prossimi.Quello della vaccinazione del personale scolastico è un passaggio essenziale nella lotta al Covid-19. Nelle ultime settimane si sono moltiplicati i contagi nelle scuole di tutta la Puglia, spesso veicolati proprio da alunni, e queste operazioni rappresentano l'inizio di una svolta decisiva nella battaglia che vede unite tutte le istituzioni nazionali e locali, pur tra mille difficoltà.