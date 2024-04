Omicidio Fiorentino, il collaboratore Giangaspero conferma le accuse

Nessun dubbio, nessuna marcia indietro in un confronto durato oltre tre ore., il collaboratore di giustizia che si è autoaccusato dell'omicidio diha ribadito le accuse che aveva già reso confermando il movente, le modalità e i nomi degli esecutori materiali e dei mandanti del delitto.Per gli inquirenti si è rivelato un passaggio importante l'incidente probatorio, avvenuto ieri, per cristallizzare le dichiarazioni dei pentiti. E se Giangaspero non si è sottratto alle domande di accusa e difesa, l'altro collaboratore co-indagato,, con una comunicazione inviata al giudice per le indagini preliminari del, ha detto di «essersi pentito di essersi ripentito» e, quindi, di «non voler rendere alcuna dichiarazione per motivi di sicurezza».Grazie alle deposizioni di undici collaboratori, lo scorso novembre, i, coordinati dai pubblici ministeri antimafia, hanno arrestato, oltre al collaboratore di giustizia - l'unico ristretto ai domiciliari -, anche, di Bari,e i fratelli, nati a Salerno ma residenti da anni nella cittadina a nord di Bari, fra mandanti, organizzatori, partecipi ed esecutori materiali.Esponenti del clan mafioso, protetti per quasi un decennio da un impenetrabile clima di omertà, sono finiti in carcere - i primi tre erano già reclusi - con le accuse, contestate a vario titolo, di omicidio in concorso, detenzione e porto illegale di armi, aggravati dalle finalità mafiose. In videoconferenza, Giangaspero - le sue dichiarazioni, sin dal 2018, hanno consentito di far piena luce sull'omicidio di Giovinazzo -, è stato ​esaminato dall'accusa e contro-esaminato dalla difesa.L'uomo, collaboratore di giustizia e figura cardine dell'inchiesta, difeso dall'avvocato, «nonostante in alcune parti il suo racconto è stato oggetto di continue contestazioni» da parte dei difensori degli indagati (), ha fornito la propria versione dei fatti, confermando «le proprie e altrui responsabilità». Di Maisto s'è già detto: la sua deposizione non è avvenuta anche perché l'uomo ha rinunciato a comparire.Si tornerà in aula il prossimo 14 giugno, in videoconferenza, per cristallizzare le dichiarazioni degli altri dieci collaboratori di giustizia coinvolti: