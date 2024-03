Arresti dopo l'omicidio Fiorentino, da oggi dieci pentiti faccia a faccia

Al via oggi in Tribunale, a Bari, l'incidente probatorio in cui verranno sentiti dieci collaboratori di giustizia, Giuseppe Coletta, Michele e Vincenzo Di Cosola, Eleonora Di Mario, Cosimo Genchi, Antonio Maggio, Paolo e Vincenzo Masciopinto, Giuseppe Pappagallo e Adriano Pontrelli, nell'ambito dell'indagine per l'omicidio di Claudio Fiorentino.L'incidente probatorio, in cui le dichiarazioni rese saranno acquisite come una prova, assunte alla presenza delle parti ed in contraddittorio tra di loro - sarà un faccia a faccia importante, disposto dal gip Anna Perrelli - e servirà a cristallizzare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, rispondendo alle domande di accusa e difese.