Soldi per pilotare le indagini sul clan Di Cosola: riviste due condanne

Nessun grosso scossone è arrivato ieri, in serata, nella sentenza d'Appello per i quattro condannati, nell'inchiesta sui, entrambi in servizio nellae secondo l'accusa a libro paga del, che avevano scelto in primo grado di essere giudicati con il giudizio abbreviato.L'unico caso in cui la prima sezione penale della, guidata dalla giudice, ha rivisto la pena è stato quello riguardante, secondo gli inquirenti il referente del clan in città e assistito dall'avvocato: riconosciuto il vincolo della continuazione rispetto ad una precedente sentenza dellaper i reati di detenzione di armi e droga, la pena complessiva è stata rideterminata inPer il resto confermate le altre due condanne:per l'appuntato scelto, difeso dagli avvocati, eper il commerciante, difeso dall'avvocato. Secondo l'indagine coordinata dai pubblici ministeri antimafia, i due militari (l'altro,, è a processo con il rito ordinario) avrebbero agevolato alcuni esponenti del clanAvrebbero, per l'accusa, rivelato informazioni su operazioni e indagini in corso, sui turni di servizio, sui controlli da svolgere verso gli affiliati posti ai domiciliari e, in almeno tre casi avrebbero procurato documenti con registrazioni e verbali di alcuni collaboratori di giustizia. In cambio avrebbero «ricevuto denaro e utilità per omettere o ritardare atti del proprio ufficio e per compiere atti contrari ai doveri di ufficio, al fine di agevolare gli appartenenti all'articolazione del».Tenere a busta paga i due militari dal 2012 al 2018 (il periodo delle indagini), sarebbe costato complessivamenteoltre dei regali, come un cesto di Natale, un televisore, un robot da cucina e pure l'indebito risarcimento del danno per un sinistro stradale. Nel processo era imputato anche, uomo del clan poi divenuto collaboratore di giustizia, che con le sue dichiarazioni ha scoperchiato il vaso di Pandora: dovrà scontareGli imputati - tutti detenuti (Del Vecchio in carcere, gli altri ai domiciliari) - sono stati ritenuti responsabili dei reati, contestati a vario titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione in atti giudiziari, rivelazione del segreto d'ufficio e infine interdetti in perpetuo dai pubblici uffici. Entro 90 giorni le motivazioni.