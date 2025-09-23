Sinistra Italiana Giovinazzo per Gaza
Sinistra Italiana Giovinazzo per Gaza
Politica

Sinistra Italiana Giovinazzo a Bari per Gaza e i diritti dei palestinesi

La segreteria cittadina ha partecipato alla manifestazione durante lo sciopero indetto dall'USB

Giovinazzo - martedì 23 settembre 2025
C'era anche una rappresentanza di Sinistra Italiana Giovinazzo ieri, 22 settembre, a Bari, in marcia per Gaza ed i diritti del popolo palestinese sotto assedio israeliano ormai da due anni.

Lo manifestazione a cui hanno aderito anche i politici locali, regionali e nazionali di Sinistra Italiana - AVS si è inserita nell'ambito dello sciopero generale indetto dall'Unione Sindacale di Base ed a cui hanno aderito circa il 40% dei lavoratori e delle lavoratrici di diversi settori pubblici, dalla scuola all'università e ricerca, passando per il pubblico impiego, i trasporti ed i Vigili del Fuoco.

«Sinistra Italiana Giovinazzo in piazza per la Palestina - si legge in un post social di ieri della segreteria guidata da Gaia Giannini (con lei tra gli altri Nico Bavaro, esponente della segreteria nazionale a cui Israele ha negato il visto di ingresso) -. Una piazza piena, determinata, solidale, che ha fatto sentire forte la sua voce contro il genocidio e l'occupazione, per la libertà e l'autodeterminazione del popolo palestinese. "Per la Palestina blocchiamo tutto": questo lo slogan che ha attraversato il corteo, insieme a bandiere, canti e tanta energia. Noi ci siamo, al fianco di chi lotta per i diritti umani, per la giustizia e per la pace», è il manifesto di intenti che Sinistra Italiana porta avanti ormai da mesi.
  • Sinistra Italiana Giovinazzo
