Sinistra Italiana Giovinazzo a Bari per Gaza e i diritti dei palestinesi

C'era anche una rappresentanza diieri, 22 settembre, a Bari, in marcia per Gaza ed i diritti del popolo palestinese sotto assedio israeliano ormai da due anni.Lo manifestazione a cui hanno aderito anche i politici locali, regionali e nazionali disi è inserita nell'ambito dello sciopero generale indetto dall'ed a cui hanno aderito circa il 40% dei lavoratori e delle lavoratrici di diversi settori pubblici, dalla scuola all'università e ricerca, passando per il pubblico impiego, i trasporti ed i Vigili del Fuoco.«Sinistra Italiana Giovinazzo in piazza per la Palestina - si legge in un post social di ieri della segreteria guidata da Gaia Giannini (con lei tra gli altriesponente della segreteria nazionale a cui Israele ha negato il visto di ingresso) -. Una piazza piena, determinata, solidale, che ha fatto sentire forte la sua voce contro il genocidio e l'occupazione, per la libertà e l'autodeterminazione del popolo palestinese.questo lo slogan che ha attraversato il corteo, insieme a bandiere, canti e tanta energia. Noi ci siamo, al fianco di chi lotta per i diritti umani, per la giustizia e per la pace», è il manifesto di intenti che Sinistra Italiana porta avanti ormai da mesi.