Al Molo Costruttori di Pace per la Palestina
Al Molo Costruttori di Pace per la Palestina
Politica

Palestina, Sinistra Italiana Giovinazzo invita ad un presidio silenzioso

Appuntamenti domenica 7 settembre alle 18.30

Giovinazzo - venerdì 5 settembre 2025
«Il 7 settembre, in occasione della partenza della Global Sumud Flotilla dai porti siciliani, anche Giovinazzo risponde alla mobilitazione nazionale "Da ogni fiume a ogni mare". Ci ritroveremo domenica 7 settembre 2025, dalle 18:30, al Molo Costruttori di Pace (presso la stele dedicata a don Tonino Bello) per un presidio silenzioso di solidarietà con il popolo palestinese e contro l'assedio illegale imposto a Gaza».

Così Sinistra Italiana Giovinazzo invita i cittadini e le cittadine giovinazzesi a partecipare all'iniziativa che intende mantenere i riflettori accesi sulle migliaia di morti civili in Palestina e l'azione di continuo martellamento del Governo israeliano ed il blocco navale.

«Un momento di comunità, di memoria e di impegno per la pace e la giustizia - sottolinea la segreteria cittadina di SI -. Invitiamo tutte e tutti a partecipare. Rompiamo l'assedio dell'indifferenza, sosteniamo la rotta verso Gaza! In questa occasione ricordiamo l'impegno già assunto dal sindaco Michele Sollecito di esporre per un giorno la bandiera palestinese e proponiamo di farlo proprio domenica 7 settembre 2025, come gesto simbolico e concreto di solidarietà».
In queste ore anche da altri settori delle opposizioni cittadine è arrivato il monito all'amministrazione comunale ad esporre da Palazzo di Città la bandiera palestinese in via del tutto simbolica, rappresentando l'impegno della popolazione locale secondo quando stabilito nella massima assise del giugno scorso.
  • Sinistra Italiana Giovinazzo
  • guerra in Palestina
PVA: «Tempo promesse finito: si esponga bandiera palestinese da Palazzo di Città»
5 settembre 2025 PVA: «Tempo promesse finito: si esponga bandiera palestinese da Palazzo di Città»
Ancora rifiuti abbandonati: questa volta tocca a II Trav. Daconto
5 settembre 2025 Ancora rifiuti abbandonati: questa volta tocca a II Trav. Daconto
Altri contenuti a tema
PVA: «Tempo promesse finito: si esponga bandiera palestinese da Palazzo di Città» PVA: «Tempo promesse finito: si esponga bandiera palestinese da Palazzo di Città» La nota del movimento di opposizione dopo la partenza della “Global Sumud Flotilla”
Due giorni di festa e riflessione per Alleanza Verdi e Sinistra a Giovinazzo Due giorni di festa e riflessione per Alleanza Verdi e Sinistra a Giovinazzo In Villa Comunale spunti su presente e futuro dell'area progressista
Chiavi di Bari a Francesca Albanese: Sinistra Italiana Giovinazzo polemizza con Sollecito Chiavi di Bari a Francesca Albanese: Sinistra Italiana Giovinazzo polemizza con Sollecito La nota della segreteria guidata da Gaia Giannini
Riconoscimento della Palestina, il Consiglio comunale di Giovinazzo approva mozione opposizioni Riconoscimento della Palestina, il Consiglio comunale di Giovinazzo approva mozione opposizioni La nota dei consiglieri di PVA, PD, Sinistra Italiana e Civica 22
Sinistra Italiana Giovinazzo per Gaza ed il popolo palestinese Sinistra Italiana Giovinazzo per Gaza ed il popolo palestinese Ieri la manifestazione a Roma della sinistra con il Movimento 5 Stelle
Nico Bavaro su Rai 2 per le ragioni dei cinque "sì" al referendum Nico Bavaro su Rai 2 per le ragioni dei cinque "sì" al referendum L'ex segretario regionale di Sinistra Italiana è stato ospite di Rai Parlamento
Agente Polizia Locale ferito: la solidarietà di Sinistra Italiana Giovinazzo Agente Polizia Locale ferito: la solidarietà di Sinistra Italiana Giovinazzo Depalo: «Grazie per impegno e dedizione al servizio»
"Emigrazione di ritorno al Sud", una tavola rotonda di Sinistra Italiana Giovinazzo Eventi e cultura "Emigrazione di ritorno al Sud", una tavola rotonda di Sinistra Italiana Giovinazzo Tra gli altri interverranno Nico Bavaro, padre Francesco Depalo, Agostino Picicco e Francesco Cassano
“Una questione di soldi”, Gabriela Genisi a Giovinazzo per il suo ultimo romanzo
5 settembre 2025 “Una questione di soldi”, Gabriela Genisi a Giovinazzo per il suo ultimo romanzo
Lavori al Campo Sportivo di Giovinazzo, il VIDEO del sindaco Sollecito
4 settembre 2025 Lavori al Campo Sportivo di Giovinazzo, il VIDEO del sindaco Sollecito
Regionali, Decaro dribbla Bavaro e chiede ancora a Vendola di farsi da parte
4 settembre 2025 Regionali, Decaro dribbla Bavaro e chiede ancora a Vendola di farsi da parte
Pro Loco Giovinazzo, partito il laboratorio musicale: buona la prima
4 settembre 2025 Pro Loco Giovinazzo, partito il laboratorio musicale: buona la prima
Due giorni di festa e riflessione per Alleanza Verdi e Sinistra a Giovinazzo
3 settembre 2025 Due giorni di festa e riflessione per Alleanza Verdi e Sinistra a Giovinazzo
Tragedia alla stazione di Trani: circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Foggia-Bari
3 settembre 2025 Tragedia alla stazione di Trani: circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Foggia-Bari
Centro storico, non si placa l'abbandono di rifiuti domestici nei cestini
3 settembre 2025 Centro storico, non si placa l'abbandono di rifiuti domestici nei cestini
Il 6 settembre santa messa al Padre Eterno
3 settembre 2025 Il 6 settembre santa messa al Padre Eterno
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.