Palestina, Sinistra Italiana Giovinazzo invita ad un presidio silenzioso

«Il 7 settembre, in occasione della partenza della Global Sumud Flotilla dai porti siciliani, anche Giovinazzo risponde alla mobilitazione nazionale "Da ogni fiume a ogni mare". Ci ritroveremo domenica 7 settembre 2025, dalle 18:30, al(presso la stele dedicata a don Tonino Bello) per une contro l'assedio illegale imposto a Gaza».Cosìinvita i cittadini e le cittadine giovinazzesi a partecipare all'iniziativa che intende mantenere i riflettori accesi sulle migliaia di morti civili in Palestina e l'azione di continuo martellamento del Governo israeliano ed il blocco navale.«Un momento di comunità, di memoria e di impegno per la pace e la giustizia - sottolinea la segreteria cittadina di SI -. Invitiamo tutte e tutti a partecipare. Rompiamo l'assedio dell'indifferenza, sosteniamo la rotta verso Gaza! In questa occasione ricordiamo l'impegno già assunto dal sindaco Michele Sollecito di esporre per un giorno la bandiera palestinese e proponiamo di farlo proprio domenica 7 settembre 2025, come gesto simbolico e concreto di solidarietà».In queste ore anche da altri settori delle opposizioni cittadine è arrivato il monito all'amministrazione comunale ad esporre da Palazzo di Città la bandiera palestinese in via del tutto simbolica, rappresentando l'impegno della popolazione locale secondo quando stabilito nella massima assise del giugno scorso.