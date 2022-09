Si terrà tra Molfetta e Giovinazzo la Notte Bianca della Poesia

L', presieduta da, ideatore della manifestazione, organizza la dodicesima edizione della, con il patrocinio deiLa prima serata avrà luogo a Molfetta, il 3 settembre, presso l'Auditorium Madonna della Rosa, dalle ore 19, con la conduzione di Angela Di Liso (anche grafico della Notte bianca) e di Gianni Antonio Palumbo (Direttore artistico dell'evento, con la collaborazione del poeta Vito Davoli). Ospite d'onore della dodicesima edizione sarà il poeta e scrittore Beppe Costa, fondatore della storica casa editrice (poi anche importante libreria) Pellicanolibri, traduttore del drammaturgo Fernando Arrabal. Fu amico e collaboratore del poeta Dario Bellezza, con il quale diede vita alla collana Inediti rari e diversi.Nella lettura dei suoi versi Costa sarà accompagnato alla tastiera (sia a Molfetta che a Giovinazzo) dal Maestro Vito De Santis. Durante la serata sono previsti gli interventi di "Interzona News" da Taranto; lo spazio "Riflessi", evento a cura di "Luce e Vita"; il reading L'isola di Gary: poesia per l'ambiente; i reading delle associazioni "Il Convivio di Poeti" (Santeramo) e "Matera Poesia 1995". A conclusione il concerto lirico con il soprano Marilena Gaudio, accompagnata dal Maestro Emanuele Petruzzella. La serata finale si svolgerà il 4 settembre nel Centro storico di Giovinazzo, al fine di valorizzare luoghi iconici della città. Teatro degli incontri di poesia saranno le sedi di seguito indicate: Chiesa di San Francesco da Paola, Piazza delle Benedettine (conduce Palumbo); Sala San Felice, Piazza San Felice (modera Angela Di Liso); Chiesa del Carmine, via Cattedrale (conduce Vito Davoli); Vedetta sul Mediterraneo, via Marco Polo (moderatrice Marta Pisani); Chiostro Hotel San Martin, via s. Domenico Maggiore 28 (moderatore Felice Giovine). Parteciperanno alla serata giovinazzese, accanto a poeti non legati a contesti associativi, numerose associazioni, quali Asd archè –S (Bari), Movimento Internazionale "Donne e Poesia" (Bari), Napoli Cultural Classic (Nola), Comunicazione plurale (Bari), Mò Heart (Bitonto), In Folio (Ruvo di Puglia), Virtute e Canoscenza (Bari), Accademia della Lingua barese "Alfredo Giovine" (Bari), Touring Juvenatium (Giovinazzo), #WeAeinBari (quest'ultima per la fotografia). L'inaugurazione avverrà alle ore 18.50 con il concerto dei Drillz in Piazza delle Benedettine; il momento finale, alle ore 23, nella medesima sede, sarà dedicato al reading del poeta Beppe Costa, con musiche della Antica Barberia del Corso, la voce recitante di Elisa Barucchieri, la voce cantante di Denise De Giglio. Lettrici delle due serate Tania Adesso, Giuseppina Carminucci, Lucia Diomede e Mariella Facchini. Numerosi saranno inoltre i musicisti, gli attori, le danzatrici che si esibiranno negli spazi delle singole associazioni; non mancheranno suggestive esposizioni di pittura e fotografia. Per l'occasione l'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo espone inoltre le opere degli scultori Pino Potenzieri Pace (Palo del Colle) e Carolina Sperti (Lecce).