Shock in contrada Pappalettere: il nostro reportage fotografico

11 foto Rifiuti in Contrada Pappalettere Gabriella Serrone

In seguito all'ennesima disperata segnalazione di diversi agricoltori e cittadini, torniamo ad occuparci dello stato di degrado di una delle zone più frequentate dell'agro giovinazzese.nel tratto adiacente alla carreggiata Sud della statale 16 bis, si presenta, senza usare giri di parole, come, una distesa diche giacciono sui terreni delle campagne di agricoltori giovinazzesi, deturpando l'ambiente ed ostacolando l'attività contadina, ma soprattutto mettendo a repentaglio la salute di chi lavora la terra e di chi consuma i prodotti.Già sorprende lo spettacolo pietoso che si mostra durante tutto il tragitto per arrivarvi, dove non è trascurabile il numero di pneumatici, divani ed elettrodomestici lasciati sotto gli alberi.Poi, una volta arrivati, impressionante è il colpo d'occhio. SorprendeSi trovano prima lastroni di vetro, alcuni ridotti in frantumiuna coltre di bottiglie di vetro, sicuramente lanciate dal finestrino di auto transitanti o da automobilisti che si fermano proprio in quel punto della statale.Inevitabile ed indispensabile è provare disgusto, oltre che profondo dispiacere, facendo appello a quel senso di civiltà che deve pervadere ogni cittadino. Quella civiltà cheEd è ancora più inaccettabile il fatto che, dopo averli fatti rimuovere, qualcuno provveda nuovamente e regolarmente a lasciare altri "ricordini" nello stesso punto.I contadini sono stanchi di assistere, inermi,e chiedono che si monitori (Polizia Locale e soprattutto Guardie Campestri) con più serietà contrada Pappalettere e tutto l'agro, pur consapevoli che beccare i furbetti sia compito arduo, anche e soprattutto per l'estensione del territorio rurale.Nelle nostre foto è documentata una situazione al collasso di cui qualcuno dovrà farsi carico sia per ciò che attiene la prevenzione, sia (in particolar modo) per quel che riguarda una durissima repressione.Una piccola emergenza ambientale è già in atto in varie zone, con gli appelli delle istituzioni caduti nel vuoto e l'azione repressiva da esse messa in essere troppo blanda. Questa è cronaca quotidiana, non un caso isolato. Così Giovinazzo ed il Sud Italia muoiono ogni giorno un po' alla volta.