Rifiuti domestici abbandonati tra II Trav. Celentano e via Colamaria

I cestini per piccoli rifiuti presi per lo smaltimento di sacchetti di indifferenziato

Non è un caso isolato nel quartiere Sant'Agostino, quello che vi documentiamo oggi.Domenica 20 ottobre, a sera, il cestino portarifiuti all'intersezione traera colmo di rifiuti domestici. Avvicinandosi si coglieva distintamente qualche bustone di indifferenziato, misto ad altre buste di umido. Tutto scaricato lì sin dal pomeriggio, dopo il pranzo del dì di festa.Un ennesimo segno di inciviltà, perché, lo ricordiamo ancora una volta, i rifiuti domestici vanno smaltiti correttamente nei mastelli a disposizione di ciascun nucleo familiare ed i cestini portarifiuti sono fatti per spazzatura di piccole dimensioni: cartacce, lattine, bottigliette di plastica, tanto per fare qualche esempio. Nel quartiere Sant'Agostino non è una novità, visto quanto accade tra piazza Garibaldi, via Rucci e via Sindolfi da anni, senza che i responsabili vengano mai individuati.Noi segnaliamo e nei prossimi giorni pubblicheremo altri reportage da altre zone della città e dell'agro.