Gesù cade sotto la croce. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Gesù cade sotto la croce. Foto Gianluca Battista
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TUTTE LE FOTO della processione del Venerdì Santo a Giovinazzo

Ieri sera i simulacri per le vie della città

Giovinazzo - sabato 4 aprile 2026 0.30
Nella serata di ieri, 4 aprile, Giovinazzo ha vissuto la tradizionale ed attesissima processione dei simulacri raffiguranti la Passione e Morte di Cristo per le strade cittadine. Una processione, quella dei Misteri e delle altre statue, che rappresenta il momento clou dei cosiddetti "riti della Settimana Santa" nella cittadina in riva al basso Adriatico. Quest'anno è stata organizzata dalla Confraternita di Maria SS della Purificazione in accordo con gli altri pii sodalizi cittadini, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago.

La partenza è avvenuta intorno alle 20.00 da piazza Duomo ed il corteo processionale si è quindi dipanato per il borgo antico e poi per le strade del centro cittadino. Emozionanti i passaggi in via San Giacomo, piazza Costantinopoli ed in via Gelso e poi la sosta dei potatori davanti al Calvario, su via Crocifisso, nei pressi della piazzetta delle Rimembranze.
I temi funebri dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" e della Bassa Banda "Città di Giovinazzo" hanno accompagnato la processione e scandito i passaggi più emozionanti, intervallando le litanie delle pie donne e delle confraternite.
Il rientro in piazza Vittorio Emanuele II con l'allineamento dei simulacri e del Legno Santo e la benedizione impartita dal vicario foraneo, don Cesare Pisani, hanno rappresentato, come accade da qualche anno, la degna chiusura di un Venerdì Santo vissuto tra fede e pietà popolare a Giovinazzo.
Ve lo raccontiamo attraverso i nostri scatti.
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