TUTTE LE FOTO della processione del Venerdì Santo a Giovinazzo

57 foto Processione del Venerdì Santo 2026 Gianluca Battista

Nella serata di ieri, 4 aprile, Giovinazzo ha vissuto la tradizionale ed attesissimaper le strade cittadine. Una processione, quella dei Misteri e delle altre statue, che rappresenta il momento clou dei cosiddetti "riti della Settimana Santa" nella cittadina in riva al basso Adriatico. Quest'anno è stata organizzata dalla Confraternita di Maria SS della Purificazione in accordo con gli altri pii sodalizi cittadini, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago.La partenza è avvenuta intorno alle 20.00 da piazza Duomo ed il corteo processionale si è quindi dipanato per il borgo antico e poi per le strade del centro cittadino. Emozionanti i passaggi in via San Giacomo, piazza Costantinopoli ed in via Gelso e poi la sosta dei potatori davanti al Calvario, su via Crocifisso, nei pressi della piazzetta delle Rimembranze.I temi funebri dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" e della Bassa Banda "Città di Giovinazzo" hanno accompagnato la processione e scandito i passaggi più emozionanti, intervallando le litanie delle pie donne e delle confraternite.Il rientro in piazza Vittorio Emanuele II con l'allineamento dei simulacri e del Legno Santo e la benedizione impartita dal vicario foraneo, don Cesare Pisani, hanno rappresentato, come accade da qualche anno, la degna chiusura di un Venerdì Santo vissuto tra fede e pietà popolare a Giovinazzo.Ve lo raccontiamo attraverso i nostri scatti.