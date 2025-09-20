Settembre in Puglia
Settembre in Puglia
Cultura

Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21

Tutti gli eventi più interessanti

Giovinazzo - sabato 20 settembre 2025
Anche a settembre la Puglia propone un calendario ricco di eventi, con appuntamenti interessanti in tutta la regione.Ecco alcune idee su come trascorrere al meglio il weekend del 20-21 settembre:

TRANI

Omaggio a Mastroianni e Virna Lisi
Sabato 20 settembre la proiezione gratuita di " La donna che rinunciò ad Hollywood". Il docufilm ripercorre la carriera di una delle più grandi e amate attrici italiane, soffermandosi sulla sua celebre e coraggiosa decisione di rompere il contratto con Hollywood per tornare in Italia e dedicarsi alla sua famiglia.

MOLFETTA

Dante - Pulo Infernum
Torna, per la sua quarta edizione, "Pulo Infernum", la manifestazione organizzata da Il Carro dei Comici che mette in scena i canti più suggestivi dell'Inferno di Dante Alighieri.

BISCEGLIE

La Notte dei Sospiri
L'edizione 2025 si terrà sabato 20 settembre, dalle ore 18:30 fino a mezzanotte, nella suggestiva cornice del porto turistico di Bisceglie.

GIOVINAZZO

Festival Beer
Le birre pugliesi, artigianali e le selezionate straniere saranno le protagoniste del Giovinazzo Festival Beer che si terrà al Lungomare Marina Italiana - Località Trincea a Giovinazzo il 19 -20 e 21 settembre 2025.

TERLIZZI

"Equinozio d'Autore"
Puntuale a settembre torna per la sua sesta edizione, dal 18 al 21 settembre 2025, la rassegna letteraria "Equinozio d'Autore", a cura della associazione culturale Un Panda sulla Luna di Terlizzi, sotto la direzione artistica di Gabriele Torchetti e Vito Marinelli.

RUVO

"A riveder le stelle"
Ruvo di Puglia torna a incontrare la magia del cielo stellato con la terza edizione di "A Riveder le Stelle", in programma sabato 20 settembre presso il Santuario di Calentano. Dopo il successo delle prime due edizioni, l'iniziativa si rinnova con un programma che intreccia sport, giochi, cultura e momenti di contemplazione, offrendo al pubblico un'occasione unica per vivere una serata immersa nella natura e nella bellezza.

"5° Raduno Vespa"
È previsto per questa domenica, 21 settembre, il "5° Raduno Vespa", organizzato dal Club Ruvo di Puglia. Un programma nutrito che si snoda dalla mattina sino al pomeriggio per consentire ai partecipanti di aggregarsi e condividere in allegria una giornata con chi è appassionato di due ruote.

BITONTO

Festival dell'Olio Extravergine di Oliva
Tre giorni ricchi di eventi, divulgazione e spettacoli a Bitonto, per celebrare il re della gastronomia locale. Da venerdì 19 a domenica 21 settembre, il comune di Bitonto organizza la prima edizione di IncantEVOle – Festival dell'Olio Extravergine di Oliva, un appuntamento che unisce cultura, gusto, tradizione e innovazione, con l'obiettivo di valorizzare l'olio extravergine come prodotto simbolo del territorio.
  • eventi
Defender Giovinazzo C5, secondo match in Coppa della Divisione
20 settembre 2025 Defender Giovinazzo C5, secondo match in Coppa della Divisione
Inaugurata la nuova sede di Civica 22. Festa per la delega all'IVE di Ada Iessi
20 settembre 2025 Inaugurata la nuova sede di Civica 22. Festa per la delega all'IVE di Ada Iessi
Altri contenuti a tema
Il Festival Beer approda a Giovinazzo Speciale Il Festival Beer approda a Giovinazzo Dal 19 al 21 settembre si terrà il festival dedicato al luppolo nel segno della tipicità pugliese
Grande soddisfazione per i risultati dell’edizione estiva “Notti di Stelle” Sociale Grande soddisfazione per i risultati dell’edizione estiva “Notti di Stelle” La presidente del Cuban Club Bari, Pina Allegretti: «Siamo pronti a creare nuovi sogni»
Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia Eventi e cultura Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia Tutti gli eventi del 6 e 7 settembre
Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto Attualità Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto I migliori appuntamenti del 30 e 31 agosto
Santommaso Festival: la seconda serata all'Eremo Club di Molfetta Speciale Santommaso Festival: la seconda serata all'Eremo Club di Molfetta Appuntamento previsto oggi, 22 agosto
Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto Eventi Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto Tutti gli appuntamenti del fine settimana
"Bisceglie en Blanc": torna la cena più elegante della Puglia Speciale "Bisceglie en Blanc": torna la cena più elegante della Puglia Tutte le novità e le modalità di partecipazione dell’edizione 2025
Estate in Puglia: gli eventi del weekend 1–3 agosto Eventi e cultura Estate in Puglia: gli eventi del weekend 1–3 agosto Un fine settimana ricco di appuntamenti
Nel fine settimana torna a Giovinazzo "Tesori d'Arte Sacra "
20 settembre 2025 Nel fine settimana torna a Giovinazzo "Tesori d'Arte Sacra"
3
Rischio sospensione servizio bike sharing a Giovinazzo: parte la petizione on line
20 settembre 2025 Rischio sospensione servizio bike sharing a Giovinazzo: parte la petizione on line
Tutto pronto per il Giovinazzo Festival Beer
19 settembre 2025 Tutto pronto per il Giovinazzo Festival Beer
Fiera del Levante come ponte tra popoli: incontri, commercio e scambi internazionali
19 settembre 2025 Fiera del Levante come ponte tra popoli: incontri, commercio e scambi internazionali
Treni, circolazione temporaneamente sospesa nel nord barese
19 settembre 2025 Treni, circolazione temporaneamente sospesa nel nord barese
Lavoro, il 25 settembre appuntamento con Porta Futuro Giovinazzo
19 settembre 2025 Lavoro, il 25 settembre appuntamento con Porta Futuro Giovinazzo
Due giornate dedicate al judo e ai valori positivi al Gran Shopping Molfetta
19 settembre 2025 Due giornate dedicate al judo e ai valori positivi al Gran Shopping Molfetta
Rifiuti, approvato l'Accordo Quadro per il risanamento ambientale
19 settembre 2025 Rifiuti, approvato l'Accordo Quadro per il risanamento ambientale
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.