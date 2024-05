Servizio civile universale bando 2023, pubblicate graduatorie diocesane

Ladi Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi rende note le graduatorie relative agli esiti della selezione dei progetti di Servizio Civile Universale – bando 2023:– "Sentirsi a casa-Caritas Molfetta"– "Stare dentro i processi educativi-Caritas Molfetta"Le graduatorie sono da considerarsi provvisorie, in attesa di validazione da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. I candidati sono classificati secondo il codice identificativo riportato sulla propria domanda. I candidati risultati idonei selezionati saranno contattati nei prossimi giorni, per le comunicazioni inerenti l'avvio, previsto per il giorno 28 maggio 2024. In allegato le graduatorie con i relativi punteggi.