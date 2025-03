Giubileo 2025, le FOTO del Pellegrinaggio diocesano a Roma

La Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, guidata dal Vescovo, ha vissuto oggi, 15 marzo, il pellegrinaggio giubilare a Roma, un'esperienza di fede e comunione in occasione del Giubileo della Speranza 2025.«Il pellegrinaggio è un segno del nostro cammino interiore, della nostra ricerca di Dio e della sua misericordi» si legge nella Bolla di indizione "Spes non confundit". Questo giorno di grazia ha ricordato quanto sia importante camminare insieme come comunità, portando nel cuore la speranza e la gioia del Vangelo.Quattro città si sono ritrovate in San Pietro ed è stato uno dei momenti più alti della storia diocesana degli ultimi anni. In preghiera per il Papa, per la Pace, per l'unità dei cristiani che in ogni angolo del mondo testimoniano Cristo.