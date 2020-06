Serena Rossi in vacanza a Giovinazzo: l'abbraccio dei fans

La bella attriceè in vacanza a Giovinazzo, come documentano le sue storie Instagram.Questa mattina tanti fans le si sono avvicinati mentre era in spiaggia sul lungomare di Levante, nella zona che comunemente i giovinazzesi chiamano del Porto Vecchio, non lontano da piazzale Aeronautica Militare (in foto a sinistra per gentile concessione di Antonella Cortese).L'attrice campana, 34 anni, sta trascorrendo in Puglia qualche giorno di relax con il compagno, l'attoreo, conosciuto sul set di. La coppia è a Giovinazzo con il figlio di 4 anni.è ad oggi una delle attrici più amate del piccolo e del grande schermo in Italia, con una popolarità in continua ascesa dopo l'eccellente interpretazione inin cui ha impersonato l'indimenticata Mia Martini.Poliedrica, affabile, dotata di grande ironia, l'attrice partenopea di origini molisane, tra il 2016 ed il 2018 ha ricoperto ruoli nella fiction Rai "L'ispettore Coliandro" con Giampaolo Morelli, tratta dai libri gialli di Carlo Lucarelli, ed ha fatto parte del cast di "Ammore e malavita", sempre con l'attore napoletano, pellicola presentata alla 74ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.è stata la vincitrice dell'edizione didel 2014 (emozionante la sua esibizione in voce a Sanremo nel 2019 con Claudio Baglioni, seguita da milioni di italiani), sfoderando un grandissimo talento musicale, e prima ancora, nel 2011 è stata una delle protagoniste dicon Elena Sofia Ricci.L'abbraccio dei fans speriamo non sia stato troppo soffocante ed a lei ed alla sua famiglia auguriamo una permanenza il più rilassante possibile in questo lembo della Terra di Bari, sempre più al centro di flussi turistici qualificati.