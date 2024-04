Davide Devenuto e Serena Rossi protagonisti del quarto episodio di "Call my Agent"

"Call my agent"

Sono una delle coppie più amate del piccolo e del grande schermo italiano e anche questa volta sembrano aver fatto centro. Il giovinazzesee sua moglie,sono stati protagonisti del quarto episodio della seconda stagione di, la serie griffata Sky e prodotta con Palomar che sarà visibile il prossimo anno su Now tv e che è ancora disponibile on demand su Sky Q.Successo pieno per l'episodio che ha visto Serena Rossi e suo marito recitare la parte di se stessi, lei star indaffaratissima e richiesta per conferenze stampa e prime alla vigilia dell'uscita di un film in cui interpreta un'astronauta italiana di successo, facendo il verso a Samanta Cristoforetti. Lui, la accompagna ovunque, pur avendo una sua carriera, ma dopo un'intervista scoppierà un alterco. Cosa accadrà è bene non spoilerarlo, ma il finale, come spesso accade nella serie composta da sei episodi sarà imprevedibile.La seconda stagione della serie Sky Italia ricalca la prima per la trama: gli agenti Lea, Gabriele, Vittorio ed Elvira sono di fatto l'anima della CMA, pronti a tutto pur di far brillare le loro stelle. L'agenzia è la Claudio Maiorana Agency (il cui acronimo è Cma, lo stesso del titolo della serie), socio di maggioranza defunto. Ed in questa stagione al suo posto arriverà qualcun altro a scombussolare l'andamento degli uffici. Tra gli artisti assistiti, oltre a Serena Rossi (e suo marito Davide Devenuto) anche Valeria Bruni Tedeschi e Valeria Golino, Gabriele Muccino con Gianmarco Tognazzi, Claudio Santamaria, Elodie e Sabrina Impacciatore. I protagonisti sono i quattro agenti interpretati da Michele Di Mauro, Maurizio Lastrico, Sara Drago e Marzia Ubaldi, accompagnati da Sara Lazzaro, Francesco Russo, Kaze e Paola Buratto, con alcuni divertenti camei di Corrado Guzzanti.