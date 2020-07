Seconda quindicina di luglio: alga tossica "molto abbondante" a Giovinazzo

Su tutta la costa del nord barese, da Bisceglie sino a Santo Spirito, è presente una quantità a tratti definita "molto abbondante" dicomunemente chiamataLo riferiscenel bollettino quindicinale sulla presenza di cellule nel nostro mare. Dal 15 al 31 luglio sul litorale sud di Giovinazzo sono state rilevatedato in calo rispetto alla prima quindicina del mese, ma ugualmente preoccupante. Non va meglio nella zona, al confine con il quartiere barese di Santo Spirito, dove la quantità rilevataC'è una situazione analoga anche all'altezza della, al confine con Molfetta, dove sono state rilevate 44.895 cellule in acque in colonna, anche in questo caso in calo, ma non abbastanza per non destare preoccupazione.L'alga tossica, secondo Arpa, sarebbe presente, nella zona a sud di una tratta fognaria, sul tratto costiero nei pressi del Lido Il Trullo sul lungomare sud di Bari ed anche nella zona di Torre Canne, nel brindisino.Sono tantissime, secondo quanto da noi raccolto, le persone che si sono rivolte nei giorni scorsi ai medici di base, lamentando sintomi quali febbricola, dolori addominali e nausea. I fenomeni, tuttavia, laddove dovessero colpire, si attenuano in 48-72 ore circa.L'Ostreopsis Ovata è invisibile agli occhi nella maggior parte dei casi, ma quando si verifica la fioritura dell'alga, le acque in superficie possono anche presentare colorazioni anomale e talvolta chiazze schiumose biancastre e marroni oppure opalescenza, con possibilità di formazione di un materiale di consistenza gelatinosa in sospensione.Quest'anno la fioritura è stata anticipata ed il caldo opprimente di questi giorni potrebbe favorire ulteriormente la sua proliferazione, con diffusione maggiore che avverrà quando torneranno venti sostenuti sulla costa, con le spore che saranno inalate.