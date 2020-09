Alga tossica, presenza in netto calo sul litorale giovinazzese

Nonostante il caldo intenso delle scorse giornate, l'alga tossica sembra non proliferare più a Giovinazzo con la continuità riscontrata in luglio e nella prima parte di agosto., secondo il consueto sunto a cura d, era presente nella seconda quindicina di agosto soloverso Santo Spirito, con concentrazioni definitee non più "molto abbondanti".Si tratta, infatti, dicellule individuate in acque di fondo, a fronte di oltre un milione dei primi quindici giorni di agosto, e diin acque in colonna, dato questo nettamente inferiore alle 21.646 dell'ultimo rilevamento.Persistono problemi legati alla cosiddetta alga tossica, invece, sia all'altezza della, tra Molfetta e Giovinazzo (29.328 cellule in acqua di colonna), sia sul litorale nei pressi dell'ex Lido Lucciola, al confine con il quartiere barese di Santo Spirito. Sono i due casi più eclatanti in tutta la Puglia che, inevitabilmente, col trascorrere delle settimane, ha visto rientrare la situazione che si era palesata in luglio.Buone notizie, dunque, per chi ancora potrà godersi giornate a mare in questo primo scorcio di settembre che non dovrebbe portare a sorprese meteorologiche negative.