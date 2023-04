Scoperta truffa sul bonus facciate: perquisizioni anche a Giovinazzo

Numerose perquisizioni nelle province di Bari, Torino e Matera e sequestri per oltrenella disponibilità degli indagati (, fra cui unresidente a) sono stati compiuti dallanell'ambito di un'indagine su una presunta frode legata alI reati per cui si procede, nell'inchiesta dei finanzieri dellasull'agevolazione fiscale correlata agli interventi di recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici, sono d'indebita percezioni di crediti d'imposta a danno dello Stato pere ulteriori, riciclaggio e autoriciclaggio dei proventi illeciti da parte dei sette indagati, residenti pure a Torino, Bari, Bitonto, Molfetta, Altamura e Matera, e di una società di capitali che ha la sede a Matera.Gli indagati, secondo l'accusa (l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo d'urgenza e il decreto di sequestro preventivo portano la firma del giudice per le indagini preliminari, su richiesta del sostituto procuratore, attraverso comunicazioni formali avrebbero generato dei crediti d'imposta fittizi, pur non essendo titolari di diritti reali e di godimento sugli immobili da ristrutturare e comunque senza avere realmente sostenuto alcuna spesa.Di qui, il sequestro di un credito d'imposta pari a, creato il 23 ottobre 2021 da un 23enne di Torino che «non risulta essere proprietario di immobili» e un altro di, prodotto due giorni dopo da un 22enne di Bari che «non risulta essere proprietario di immobili», per un valore di oltre