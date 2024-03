Armi e droga, arrestata una 37enne: in casa aveva anche la "cocaina rosa"

È un colpo grosso quello dellaa Giovinazzo. Perché arrestando unaincensurata del posto, i militari hanno messo le mani non solo sufra, ma anche su, la droga dei ricchi. In casa, poi, aveva pure unaUna serie di informazioni ha fatto ipotizzare al personale deldiche, nella sua abitazione, la donna «potesse occultare dello stupefacente». Quando la 37enne, mercoledì, è stata fermata in strada, ha mostrato segni di nervosismo talmente evidenti, da avvalorare i sospetti dei militari. Il controllo, a questo punto inevitabile, è stato esteso in casa, un basso in via Bovio, dove i finanzieri sono stati accompagnati dai cani antidrogaI loro nasi si sono soffermati su una cassettina di metallo. Aprendola, i militari hanno recuperato(la droga daa dose) e. Ma la scoperta più inquietante è arrivata quando sono spuntati pure una pistola, made in Germania e con matricola abrasa, con caricatore e 8 proiettili, (per gli investigatori «un'arma clandestina»),La perquisizione è stata estesa all'immobile e qui sono arrivate ulteriori sorprese: occultati nel contro soffitto c'erano, mentre nel cassetto delle stoviglie i finanzieri hanno scovato. E non è mica finita lì. Oltre a tutto ciò, infatti, all'interno di un armadio, i militari hanno sequestrato pureinsieme adIl tutto, fra armi e droga, compresa la cocaina rosa, una miscela di sostanze dall'effetto stimolante e allucinante, forse custoditi per conto di, è stato sequestrato, mentre la, arrestata con per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e di munizioni da guerra, commercio abusivo di materiale esplodente e ricettazione, è stata portata nella sezione femminile del. Ma l'indagine non è conclusa.Gli investigatori, ora, stanno effettuando diversi accertamenti per stabilire, innanzitutto, la provenienza della pistola e delle munizioni. E come spesso avviene, da un'indagine ne scaturirà subito un'altra perché il ritrovamento di una santabarbara, lascia ipotizzare il possibile coinvolgimento della donna in un giro più grosso.