Mafiosi col reddito di cittadinanza: 109 denunciati, 2 a Giovinazzo

Avrebbero percepito illecitamente ilper complessivi. Sonogli indagati nelle province di Bari e di Barletta Andria Trani (, nda), tra condannati per mafia o familiari di pregiudicati per reati mafiosi, denunciati dallaI militari del, a conclusione di complesse indagini, hanno svolto altrettanti provvedimenti di sequestro al termine dell'operazione, coordinata dalle. Sequestrate, nel contempo, le disponibilità finanziarie, provento del reato, e leutilizzate dagli indagati per prelevare il sussidio.I finanzieri, coordinati dal colonnello, in collaborazione con le direzioni provinciali dell', dopo aver proceduto a individuare i soggetti, fra Bari e Bat, gravati da una sentenza di condanna definitiva peril reato di, hanno acquisito la documentazione - prodotta dai soggetti condannati o dai componenti dei rispettivi nuclei familiari - concernente la richiesta del sussidio, disvelando la commissione di varie condotte illecite di diversa tipologia.Dalle indagini sarebbe emerso che, in violazione della normativa di riferimento,(prima o dopo la presentazione della relativa istanza all') avrebbero percepito indebitamente il sussidio, omettendo di comunicare di essere gravati da una sentenza di condanna definitiva, emessa dall'nel decennio precedente, per associazione di tipo mafioso oppure per altre fattispecie delittuose connesse ad attività mafiose.Tra gli indebiti beneficiari del reddito di cittadinanza è stato individuato un boss del nord barese,, del clan, condannato per mafia e per il tentato omicidio di un affiliato alla fazione criminale opposta. Ci sono poi numerosi pluripregiudicati dei clan baresi, condannati per associazione di tipo mafioso, oltre che per omicidio, traffico di sostanze stupefacenti e detenzione di armi, e loro familiari.A tutti vengono contestate le violazioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 4/2019. Oltre al sequestro penale, gli esiti degli accertamenti sono stati comunicati all'per l'adozione dei provvedimenti di decadenza o di revoca dei benefici illecitamente erogati e per l'avvio delle azioni di recupero dell'indebito percepito.