Brutto incidente a Giovinazzo, intorno alle ore 23.45 di ieri sera. In via Bari, all'altezza della svolta in via Manzoni, due autovetture, unae unaper cause che sono tuttora in fase di accertamento, si sono scontrate. Una delle due - la-, in seguito all'urto, si è letteralmente ribaltata.Nessun ferito grave, solo tanto spavento. Il conducente del veicolo rovesciato è stato immediatamente aiutato ad uscire dall'abitacolo. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due persone, in modo lieve: entrambe sono state soccorse in codice verde dal personale delgiunto sul posto a bordo di un'ambulanza. Affidati ai sanitari, i due non hanno fortunatamente riportato gravi conseguenze. Sul luogo dell'impatto, per i rilievi e regolare la viabilità, sono intervenuti iResta da chiarire la dinamica dello scontro, per cui procedono i militari della. Sostanzialmente incolumi, per fortuna, conducenti e passeggeri, ma molta paura. Quanto alle cause, sono da stabilirsi con precisione: ovviamente rimane valido l'invito a moderare la velocità, per la propria e l'altrui incolumità.