Scontro sulla Giovinazzo-Bitonto: tre feriti, uno estratto dai Vigili del Fuoco

Ancora un incidente stradale lungo la strada provinciale 88 che collega Giovinazzo a Bitonto, il secondo dopo quello di domenica scorsa. Quattro, anche stavolta, le auto coinvolte: isono intervenuti per estrarre dalle lamiere una delle tre persone persone rimaste ferite, per poi affidarle al personale delLo scontro, avvenuto alle ore 19.00 di ieri sera, ha coinvolto quattro auto: una, unaed unain un violento impatto, già il secondo in una settimana, che ha interessato anche una. Al vaglio la dinamica, ancora in fase di ricostruzione: sul luogo dell'incidente sono arrivati iche hanno estratto dall'abitacolo dellauno dei tre feriti, soccorsi dal personale medico dele caricati in ambulanza.Presenti anche gli agenti di: questi ultimi si sono occupati dei rilievi di legge per ricostruire le cause di quanto accaduto e la dinamica dei fatti. La strada è stata momentaneamente chiusa per consentire l'intervento dei soccorsi e il traffico, già estremamente intenso verso Giovinazzo, è andato subito in tilt sul tratto dell'arteria interessato dallo scontro, alle porte della città ed a poche centinaia di metri dallo svincolo per la 16 bis.La normale viabilità è ripresa al termine dei rilievi e dopo la rimozione dei quattro veicoli coinvolti. Le condizioni dei tre feriti non sarebbero preoccupanti, mentre resta poco chiara la dinamica dell'incidente, in fase di ricostruzione da parte dellae solo nelle prossime ore si potranno avere dettagli più precisi.