Scontro fra due auto sulla stessa corsia della 16 bis, due feriti

Incidente lungo la strada statale 16 bis, stamane, in direzione sud. Per ragioni ancora da accertare, due autovetture - uned una- che viaggiavano sulla stessa corsia si sono scontrate. Due i feriti (uno dei due conducenti e un passeggero, nda), soccorsi dale portati in ospedale, a Bari.Il sinistro, l'ennesimo di quest'estate sulla strada statale 16 bis, è avvenuto in mattinata quando le due auto - la dinamica è ancora in fase d'accertamento precisa da parte della- sono venute improvvisamente in contatto mentre procedevano nella stessa direzione di marcia. Una delle due, inoltre - la-, è andata ad impattare contro il guard-rail. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati, per sincerarsi delle condizioni dei due conducenti, temendo il peggio.(uno dei due conducenti e un passeggero) trasportati entrambi con codici minori presso l'ospedaledi Bari. Intervenuti anche gli agenti dellache, per consentire l'intervento dei soccorsi e per svolgere i vari rilievi del caso, hanno dovuto chiudere una corsia di marcia, mentre sul posto sono giunti anche gli uomini dell'per la bonifica del piano viabile da olio e da detriti. Le due vetture, infine, sono state recuperata con l'ausilio di un carroattrezzi.L'incidente ha provocato code per i veicoli che viaggiano verso Bari, con il traffico concentrato in un'unica corsia. Fortunatamente le condizioni dei convolti non destano particolare preoccupazione, mentre l'impatto è adesso al vaglio degli agenti del, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.