Minori scomparse da 3 giorni, sparite da una comunità di Giovinazzo

Si allontanano volontariamente dalla comunità educativa minorile senza farvi ritorno. Dal 9 aprile scorso si sono perse le tracce die di, di Molfetta, rispettivamente di, che sono scappate dalla strutturadi Giovinazzo in cui vivevano e da allora si sono perse le tracce.Danon si hanno più notizie di entrambe: a far scattare l'allarme sono stati i responsabili della struttura giovinazzese di via Trieste, da dove le due sorelle, dopo aver lasciato i propri cellulari, si sono allontanate volontariamente senza farvi più ritorno. Idella, dipendenti della, e la, che hanno diramato un avviso di ricerca delle minori, le stanno cercando in tutta l'area metropolitana, ma al momento senza esito.Si pensa ad un allontanamento volontario, ma non è chiaro per quale motivo le due minori siano fuggite e dove abbiano trascorso gli ultimi giorni. Entrambe sono snelle, hanno capelli e occhi castani. L'appello è stato rilanciato dall'avvocato, legale della nonna paterna, mentre dopo l'allarme lanciato dalla struttura sono in corso le ricerche a tutto campo: si continua a cercare nella speranza che una traccia permetta di riportare le due ragazze a casa sane e salve.da venerdì scorso sono sparite nel nulla facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche sono in corso e procedono serrate. Chiunque, dalla fotografia pubblicata, dovesse riconoscerle è pregato di informare tempestivamente i