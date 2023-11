Sciopero settore rifiuti, ecco cosa accadrà a Giovinazzo

Precettate otto unità. Tutte le indicazioni per i cittadini

A causa dello sciopero nazionale indetto per domani, venerdì, dalle Segreterie nazionali delle OO.SS. F.P.CGIL; FIT CISL e UIL TRSPORTI, ci saranno delle variazioni sul fronte dei servizi di igiene ambientale.Il Comune di Giovinazzo e l'assessore all'Igiene Urbana,, per evitare il verificarsi di disagi nella raccolta dei rifiuti, hannoche effettuerannomentre non eseguiranno né lo spazzamento meccanico delle strade né la pulizia dei cestini collocati nel centro cittadino. Questi servizi saranno svolti il giorno dopo, sabato 18 novembre.