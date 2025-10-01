Savino Alberto Rucci con Sollecito ed Arbore
Savino Alberto Rucci è un nuovo assessore della Giunta Sollecito

Sostituisce il dimissionario Alfonso Arbore

Giovinazzo - mercoledì 1 ottobre 2025 15.32 Comunicato Stampa
«Sono stati 13 anni bellissimi e intensi sotto il profilo istituzionale e umano, ma c'è anche un tempo per lasciare e tornare alla cosiddetta normalità per dedicarsi di più a quello che ho maggiormente sacrificato, la famiglia».
Con queste parole Alfonso Arbore, per 13 anni a Palazzo di Città prima come consigliere e poi come assessore, lascia la guida dell'Assessorato alla Polizia Locale, Ambiente ed Igiene urbana del Comune di Giovinazzo. L'annuncio ufficiale ha voluto farlo, ieri sera, durante i lavori del Consiglio comunale dove è stato salutato dagli applausi dei consiglieri sia di maggioranza che di opposizione.

In Giunta, al posto di Alfonso Arbore, entrerà Savino Alberto Rucci, del gruppo civico Terre di Giovinazzo. Rucci, 39 anni, consulente del Lavoro con studio in Giovinazzo, giornalista pubblicista, gestore della crisi d'impresa. Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Rucci ha frequentato la scuola pugliese di notariato e un master in insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. E' presidente dell'associazione culturale 'Progetto Socrate' di Giovinazzo.
Rucci, che si insedierà ufficialmente domani, ha salutato stamattina a Palazzo di Città il sindaco, Michele Sollecito, e l'assessore uscente, Alfonso Arbore.
