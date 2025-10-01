Savino Alberto Rucci è un nuovo assessore della Giunta Sollecito

«Sono stati 13 anni bellissimi e intensi sotto il profilo istituzionale e umano, ma c'è anche un tempo per lasciare e tornare alla cosiddetta normalità per dedicarsi di più a quello che ho maggiormente sacrificato, la famiglia».Con queste parole, per 13 anni a Palazzo di Città prima come consigliere e poi come assessore, lascia la guida dell'Assessorato alla Polizia Locale, Ambiente ed Igiene urbana del Comune di Giovinazzo. L'annuncio ufficiale ha voluto farlo, ieri sera, durante i lavori del Consiglio comunale dove è stato salutato dagli applausi dei consiglieri sia di maggioranza che di opposizione.In Giunta, al posto di Alfonso Arbore, entreràdel gruppo civico Terre di Giovinazzo. Rucci, 39 anni, consulente del Lavoro con studio in Giovinazzo, giornalista pubblicista, gestore della crisi d'impresa. Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Rucci ha frequentato la scuola pugliese di notariato e un master in insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. E' presidente dell'associazione culturale 'Progetto Socrate' di Giovinazzo.Rucci, che si insedierà ufficialmente domani, ha salutato stamattina a Palazzo di Città il sindaco, Michele Sollecito, e l'assessore uscente, Alfonso Arbore.