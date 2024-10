Santi Medici, oggi la processione a Giovinazzo: l'itinerario completo

È giunto il momento di vivere tutti insieme nel segno della fede, della devozione e della tradizione i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Medici. Domenica 13 ottobre, la tanto attesa festa si svolgerà nella nostra cittadina. La festa esterna in onore dei, il cui simulacro si trova nella chiesa Santa Maria di Costantinopoli, è a cura dell'omonima Confraternita e dell'Associazione SS. Medici Cosma e Damiano con il patrocinio della Città di Giovinazzo e in collaborazione con l'Associazione Xenia.L'anno 2024 segna due importanti ricorrenze da considerare per questa occasione di incontro con la fede: "1884-2024 Per ricordare le origini…" ricorre il 140° anniversario dell'arrivo delle statue dei SS. Medici nella chiesa S.Maria di Costantinopoli; "1924-2024…e continuare nel tempo" ricorre il 100° anniversario della costituzione della prima associazione intitolata ai SS. Medici Cosma e Damiano.Entrando nel vivo della festa, che coinvolgerà la città nella giornata di domenica 13 ottobre, nella mattinata a partire dalle ore 11.00 in piazza Garibaldi, villa comunale di Giovinazzo si svolgerà l'iniziativa "La festa dei bambini" con svariate tipologie di animazione rivolte a bambini e ragazzi a cura della "Zuccherosa Animazione". In questo momento gioioso di festa sarà allestita una postazione per la raccolta fondi a favore del progetto "Abbi cura di me" di restauro e risanamento conservativo in corso già da qualche anno. La progettualità presentata dalla Confraternita, guidata dal priore Carmine Palermo, può essere paragonata ad una preghiera ma è anche un invito a sostenere economicamente il progetto, ognuno donando quanto potrà, esprimendo la propria generosità.Per i numerosi fedeli devoti al culto dei SS. Medici, il momento tanto atteso della processione del simulacro si terrà oggi, domenica 13 ottobre,quando la processione percorrerà le vie della città, secondo il seguente itinerario: