Giovinazzo celebra i SS Medici Cosma e Damiano: il programma

Il programma di sabato 30 settembre

In questi giorni la fede mista alla devozione e al culto sta impegnando la comunità cittadina perché sono in corso novene e preparazioni di festeggiamenti religiosi molto seguiti dai fedeli.Tra questi, i festeggiamenti in onore deiche vedranno il loro momento clou nella giornata di sabato 30 settembre, quando si svolgerà la festa esterna che si concluderà con la processione delle sacre effigi. Il meteo previsto per sabato è decisamente favorevole.Come anticipato dalla nostra testata, il trasferimento del simulacro dei SS. Cosma e Damiano dalla Chiesa di S. Maria di Costantinopoli alla Concattedrale è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione tra tutti i confratelli dellaÈ tanta la devozione verso i due fratelli medici martiri che hanno dedicato la loro vita professionale a prendersi cura dei poveri e dei bisognosi. I SS. Medici Cosma e Damiano sono un concreto. Di seguito il programma della festa esterna, nel 425° anniversario della fondazione della Confraternita guidata da Carmine Palermo, fondata nel 1598.Sabato 30 settembre 2023, giorno in cui si svolgerà la processione, il programma sarà il seguente:- ore 8.00 - Celebrazione Eucaristica- ore 18.30 - Celebrazione dei Vespri e Rito del Lucernario- ore 19.30 - ProcessioneItinerario della processioneLa processione seguirà il seguente itinerario: partendo dalla Concattedrale, transiteràda p.zza Duomo, via S. Giacomo, p.zza Benedettine, via Spirito Santo, p.zza Costantinopoli, via Gelso, via S. Giuseppe, via Madonna degli Angeli, p.zza V. Emanuele II, p.zza Umberto I, p.zza Costantinopoli per giungere alla Chiesa Maria SS. di Costantinopoli. L'accompagnamento musicale sarà a cura dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo e della Bassa Banda "Città di Molfetta".