Festa SS Medici, il programma musicale a Giovinazzo

Il programma dei festeggiamenti in onore dei SS. Medici proporrà tre belle occasioni di incontro con la buona musica.Oggi, venerdì 4 ottobre, alle ore 20.00 nella Sala S. Felice, dopo i saluti istituzionali dell'Assessore alla Cultura Cristina Piscitelli, si terrà ilIn programma, tra gli altri: "Mi chiamano Mimì", "O mio babbino caro" e "Vissi d'arte, vissi d'amore" di Giacomo Puccini, "Bella figlia dell'amore" di Giuseppe Verdi che sarà eseguita al piano solo dal M° Vito Della Valle di Pompei, " I' te vurria vasà" di Eduardo Di Capua e " Non ti scodar di me" di Ernesto De Curtis.Si proseguiràcon una serata ospitata nella sala San Felice dove, alle ore 20.00, si svolgerà un incontro musicale dal titoloconcerto che proporrà alcune tra le più belle colonne sonore cinematografiche con Veronica Sinigaglia, voce ;Andrea Zecchillo, clarinetto e Domenico Bruno al pianoforte. Nel programma è prevista l'esecuzione di "C'era una volta in America", "C'era una volta il west", "Per un pugno di dollari", "Nuovo cinema paradiso" e "Giù la testa" composte da Ennio Morricone; "Parla più piano" di Nino Rota e tante altre celebri colonne sonore. Entrambi i concerti saranno presentati dalla giornalista Marilena Farinola. I concerti, con ingresso gratuito, saranno occasione importante per raccogliere fondi da destinare al progetto "Abbi cura di me" di restauro e risanamento conservativo della Chiesa S. Maria di Costantinopoli. Le donazioni, inoltre, si potranno effettuare utilizzando l'iban IT 80 L 05424 41490 000000150375, beneficiario Confraternita Maria SS. di Costantinopoli, causale :Contributo progetto "Abbi cura di me!". Si potrà anche lasciare la propria donazione libera in chiesa rivolgendosi ai confratelli. Ogni generoso gesto rimarrà a perenne memoria e sarà iscritto nel Registro delle Donazioni.giorno della Vigilia della festa esterna in onore dei SS. Medici, in Piazza Vittorio Emanuele II e in Piazza Costantinopoli dalle ore 18.00 alle ore 21.00 si terràun raduno delle basse bande di Giovinazzo, di Molfetta e di Terlizzi. Le formazioni suoneranno marcette tra cui : Ticinese, Pescasseroli e Ariete per coinvolgere la gente con la bellezza che la banda diffonde per le vie trasmettendo musica, storia e socialità.