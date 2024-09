Giovinazzo ha festeggiato la solennità dei SS Medici Cosma e Damiano

Il 26 settembre ricorre la festa liturgica in onore dei SS. Medici Cosma e Damiano.Nella nostra città ieri sera è stato rinnovato l'incontro di fede per il culto dei due santi martiri, medici romani e fratelli gemelli. Nella gremita bellissima chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, situata in Piazza Costantinopoli, i numerosi fedeli si sono raccolti in preghiera per rafforzare questo antico legame di fede verso i due fratelli santi e medici.La celebrazione eucaristica, momento chiave del programma varato dalla Confraternita S. Maria di Costantinopoli, guidata dal Priore Carmine Palermo, è stata presieduta dall'assistente ecclesiastico. Nella sua omelia ha condotto una pregnante riflessione sulla mission attuata dai Santi Medici e sul nostro impegno continuo nel rafforzare quel legame di fede verso i due santi.Ecco cosa ha detto Padre Pasquale Rago:«Noi ci affidiamo alle intercessioni dei Santi Medici che hanno vissuto la logica del dono e del perdono dando agli altri non solo la loro scienza medica ma anche la forza più intima e intensa della fede. Noi chiediamo ai Santi Medici di donarci la speranza che non si tocca, perché è qualcosa di etereo, ma che ci dà la forza di esistere. Si rinnova l'impegno di fede verso i Santi Medici in questa chiesa costruita per un voto dopo la peste del 1500; i giovinazzesi prima la dedicarono a San Rocco, successivamente alla Vergine Santissima di Costantinopoli. Siamo chiamati ad ammirare i colori che l'arte sprigiona in questo luogo antico e sacro, perché i colori ruotano nella nostra vita, ora sono vivaci, ora più scuri e sono legati alle fasi della vita di ognuno di noi, ma non dobbiamo mai perdere la forza e la speranza. Tutti insieme abbiamo voluto riportare al culto questa chiesa per riprendere la fede che i nostri padri ci hanno consegnato; a noi il compito di trasmetterla ai giovani. Lasciamoci guidare dalla gratuità del dono su esempio dei Santi Medici. Ci affidiamo ai medici, agli scienziati, ai ricercatori e agli specialisti che si prendono cura della nostra saluteIl programma dei festeggiamenti proseguirà nei prossimi giorni con svariate iniziative culturali e musicali di cui vi abbiamo dato cenno nei giorni scorsi (clicca qui) e culminerà con la festa cittadina in onore dei SS. Medici che si terrà domenica 13 ottobre.