Giovinazzo ha festeggiato i Santi Medici (FOTO)

La Chiesa cattolica festeggia il 26 settembre iNel rispetto della fede e della tradizione, ieri pomeriggio, nella gremita Concattedrale di Santa Maria Assunta di Giovinazzo, si è svolta la celebrazione liturgica a seguito del Rosario e della Novena in corso.Il simulacro dei Santi Medici è stato storicamente sempre collocato nella Chiesa di Maria SS. di Costantinopoli, in questo periodo però interessata da lavori di ristrutturazione, tanto da non poter ospitare i fedeli che con grande devozione affidano ai due santi le loro preghiere. Ecco che la festa è stata ospitata nella Concattedrale.Molto significativa la storia dei Santi Medici. I due fratelli Cosma e Damiano si dedicavano alla medicina e ad aiutare chi aveva bisogno e, allo stesso tempo, seguivano con grande fede il messaggio evangelico. La storia racconta di due fratelli gemelli, di origine araba, che vissero nel 300 d.C. e che riuscivano a porre in essere veri e propri miracoli, guarendo gli ammalati senza chiedere denaro, svolgendo una autentica missione di fede.Alla messa celebrata dal vicario, Padre Pasquale Rago, hanno partecipato i confratelli dellaguidata dal priore Carmine Palermo. La Novena proseguirà fino al 29 settembre nella Concattedrale, mentre sabato 30 settembre si svolgerà la festa esterna che culminerà con la processione delle sacre effigi.