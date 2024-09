SS Medici Cosma e Damiano: il programma dei festeggiamenti a Giovinazzo

È in corso in questi giorni, già dal 17 settembre e fino a mercoledì 25 settembre la novena e il rosario in onore deipresso lasituata in piazza Costantinopoli nel centro storico di Giovinazzo. Nutrita è la partecipazione dei fedeli legati al culto dei Santi Medici.Al termine della celebrazione eucaristica delle 18.30 di oggi, domenica 22 settembre, si terrà la presentazione del restauro dell'antico crocifisso ligneo e il concerto classico-strumentale in onore della B.V. Maria, con protagonisti Claudia Lops al flauto e Vito Vilardi alla chitarra.Giovedì 26 settembre, nella Chiesa S. Maria di Costantinopoli si svolgerà la Festa liturgica della quale il programma sarà : ore 8.30 recita del S. Rosario, ore 9.00 celebrazione eucaristica, ore 18.00 recita del S. Rosario, ore 18.30 celebrazione eucaristica e subito dopo ci sarà il giro per le vie della città della bassa musica "Città di Giovinazzo".La serata di venerdì 27 settembre inizierà alle ore 18.00 e si concluderà alle ore 23.00 perché in Piazza Costantinopoli, in Via Gelso e in Piazza S. Salvatore si terrà l'iniziativa "La festa è qui": serata musicale con i gruppi "Binario 3" e "Havana Club", Street food e Mercatino dell'artigianato.Il nutrito programma proporrà venerdì 4 ottobre alle ore 20.00 nella Sala S. Felice il Concerto operistico-napoletano con protagonisti Vito Della Valle di Pompei al pianoforte e il soprano Anna Maria Stella Pansini.Si proseguirà venerdì 11 ottobre con una serata ospitata nella sala San Felice, un incontro musicale dal titolo "Note da Oscar", concerto di musiche da film con Veronica Sinigaglia, voce ;Andrea Zecchillo, clarinetto e Domenico Bruno al pianoforte. Sabato 12 ottobre sarà giorno della Vigilia della festa esterna in onore dei SS. Medici. In Piazza Vittorio Emanuele II e Piazza Costantinopoli dalle ore 18.00 alle ore 21.00 si terrà "Bum Bum Bum Zi Nanna", un raduno delle basse bande.La festa esterna sarà momento di incontro di grandi e piccini domenica 13 ottobre quando alle ore 11.00 in piazza Garibaldi si svolgerà l'iniziativa "La festa è anche qui", animazione per i bambini e i ragazzi a cura di "Zuccherosa animazione". Il momento clou tanto atteso per i numerosi fedeli devoti al culto dei SS. Medici si terrà alle ore 18.30 quando la processione percorrerà le vie della città, secondo il seguente itinerario: piazza Costantinopoli, via Gelso, via S. Giuseppe, via Madonna degli Angeli, piazza Vittorio Emanuele II(rampa), via A. Gioia, via G. Sasso, via G. Marconi, piazza S. Agostino, via Balilla, via L. Marziani, via Cappuccini, svolta a sinistra per il Calvario e piazza Vittorio Emanuele II. All'arrivo nei pressi del Municipio ci sarà un momento di preghiera comunitaria, al termine, il lancio di un pallone aerostatico a devozione di Green Management srl. La processione proseguirà verso piazza Umberto I e piazza Costantinopoli e sarà accompagnata dal Gran Concerto di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo e dalla bassa musica "Città di Giovinazzo".Unitamente alla festa la Confraternita Santa Maria di Costantinopoli, guidata dal priore Carmine Palermo e dall'Assistente Ecclesiastico Padre Pasquale Rago c. m., richiama l'attenzione al Progetto di restauro e risanamento conservativo "ABBI CURA DI ME!" in corso già da qualche anno e così scrive ai cittadini di Giovinazzo : " La chiesa dedicata a S. Maria di Costantinopoli è uno scrigno di tesori, ma prima di tutto, è la casa di Dio: come le nostre case, ha bisogno di essere tenuta in ordine per accogliere dignitosamente sia chi ci abita sia chi vi bussa. Ed è evidente che le condizioni attuali non permettono né di abitarci né di accogliere in sicurezza. E allora tocca a noi, popolo di Dio, adoperarci affinché questo edificio torni a spalancare le sue porte, torni a profumare d'incenso, torni a far sentire i rintocchi delle sue campane. Tutti siamo i custodi di questa Casa: l'abbiamo ereditata dai nostri antenati, che la vollero ricca di opere d'arte, e dobbiamo lasciarla in eredità alle generazioni future, affinché possano continuare ad ammirarne e valorizzarne la bellezza."Il progetto di restauro è una preghiera ma è anche un invito a sostenere economicamente questa progettualità, ognuno donando quanto potrà, esprimendo la propria generosità al fine di supportarlo e completarlo. Le donazioni si possono effettuare all'iban IT 80 L 05424 41490 000000150375, beneficiario Confraternita Maria SS. di Costantinopoli, causale :Contributo progetto "Abbi cura di me!". Si potrà anche lasciare la propria donazione libera in chiesa rivolgendosi ai confratelli. Ogni generoso gesto rimarrà a perenne memoria e sarà iscritto nel Registro delle Donazioni. Sarà un segno indelebile del buon cuore di tutti noi che potremo continuare ad ammirare la bellezza della Chiesa Santa Maria di Costantinopoli nel futuro.