Sant'Antonio di Padova: il programma del fine settimana a Giovinazzo e le novità

Giovinazzo è in festa per, santo portoghese le cui spoglie riposano nella Basilica pontificia della città veneta.Quest'oggi, 13 giugno, i Frati Cappuccini celebreranno la solennità liturgica con una celebrazione alle 19.00 all'interno del santuario del SS Crocifisso, presieduta da Mons. Giovanni Ricchiuti, arcivescovo di Altamura.La grande novità del programma di quest'anno è la traslazione della sacra effigie all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta, che avverrà domani, 14 giugno, alle 18.00. Infine domenica 15 giugno la grande festa esterna.Di seguito il programma completo di questo fine settimana.Ore 8.00 - Santa MessaOre 10.00 - Santa Messa col rito dell'unzione degli infermiOre 19.00 - Solenne celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Giovanni Ricchiuti - Arcivescovo emerito di Altamura.Al termine della celebrazione sarà impartita benedizione dei bambini e sarà distribuito il pane benedetto.Ore 18.00 - Inizio processione sacra effigie di Sant'Antonio di Padova accompagnata dall'Orchestra di Fiati "F.Cortese" e dalla Bassa Musica "Città di Giovinazzo".Chiesa SS Crocifisso, via Crocifisso, attraversamento ss 16, via Matteotti, viale Aldo Moro, via Molino, via Colapiccoli, via Giulio di Bari, via Marziani, via Balilla, piazza Sant'Agostino, via Marconi, attraversamento ss 16, piazza Vittorio Emanuele II lato sud, via Marina, arrivo in Concattedrale.Ore 19.00 - In Concattedrale solenne celebrazione presieduta da padre Andrea Viscardi, guardiano del convento dei Frati Cappuccini Minori di Giovinazzo.Al termine, rientro della sacra effigie nel Santuario del SS Crocifisso, accompagnata dall'Orchestra di Fiati "F.Cortese" e dalla Bassa Musica "Città di Giovinazzo".Via Marina, sosta in cala Porto per atto di affidamento; quindi lungomare Marina Italiana e via Crocifisso per rientrare in chiesa.