Sant'Antonio di Padova, ieri sera la traslazione dell'effigie in Concattedrale - FOTO

Domenica 15 giugno - Festa esterna

11 foto Sant'Antonio 2025

Si è consumato ieri sera, sabato 14 giugno, un rito atteso da tempo che è figlio dell'atmosfera giubilare e del percorso sinodale tra parrocchie, rettorie e Frati Cappuccini di Giovinazzo.L'effigie diè stata traslata dal Santuario del SS Sacramento sino alladove ad accoglierla c'era il vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,che aveva appena presieduto la messa in cui si erano cresimati dieci ragazzi e ragazze della comunità parrocchiale guidata da padre Francesco Depalo.Nel Santuario del SS Crocifisso il primo momento spiritualmente elevatissimo, che ha visto i Frati Cappuccini benedire i bambini e gli anziani, anime fragili di una società divisa e sempre più dilaniata da conflitti. L'invocazione a quel Gesù Bambino stretto tra le braccia di Sant'Antonio è stata il prologo all'invocazione rivolta al Santo miracoloso, affinché protegga la comunità giovinazzese.Il simulacro del santo portoghese è quindi partito verso le 18.30 da via Crocifisso ed ha percorso alcune strade del quartiere Immacolata, sino a raggiungere piazza Sant'Agostino e quindi piazza Vittorio Emanuele II tra due ali di fedeli. Tanta è infatti ancora oggi a Giovinazzo per il santo le cui spoglie mortali riposano a Padova. Quindi il suggestivo arrivo in Cattedrale con la benedizione solenne do Mons.Cornacchia.Noi vi raccontiamo tutto attraverso le nostre foto.L'effigie ritornerà questa sera, domenica 15 giugno, nella chiesa del convento, ma è oggi che si consumerà la festa esterna, con il moemnto forse spiritualmente più solenne dell'atto di affidamento in Cala Porto. Di seguito vi riproponiamo il programma completo di giornata:Ore 19.00 - In Concattedrale solenne celebrazione presieduta da padre Andrea Viscardi, guardiano del convento dei Frati Cappuccini Minori di Giovinazzo.Al termine, rientro della sacra effigie nel Santuario del SS Crocifisso, accompagnata dall'Orchestra di Fiati "F.Cortese" e dalla Bassa Musica "Città di Giovinazzo".